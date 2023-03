Guasto alla rete idrica: acqua gialla dai rubinetti in centro storico

C'è chi è rimasto senza acqua e c'è chi, invece, si è visto sgorgare dai rubinetti acqua gialla, come testimonia la foto inviata da un lettore alla redazione di QuiComo. E' accaduta nella mattinata del 29 marzo 2023 in centro Como. Le vie interessate dal problema sono state viale Varese, via Cinque Giornate, via Indipendenza e alcune utenze limitrofe. Il problema è sorto a seguito di un danno avvenuto durante i lavori di un cantiere in viale Varese che stava operando proprio sulle tubature. Il danno è stato riparato nel primo pomeriggio e la situazione è tornata alla normalità.