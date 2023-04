Pullman turistico guasto a Colonno: incredibile coda sulla Regina

Gravi disagi alla viabilità lungo la via Statale Regina. Intorno alle ore 18 del 3 aprile 2023 un pullman turistico si è fermato a causa di un guasto a Colonno. Probabilmente si è trattato della rottura del cambio. In pochi minuti si è formata una coda via via sempre più lunga. Il bus stava procedendo in direzione di Como quando si è fermato in mezzo alla strada. Le strette strade del lago e la lunga coda ha impedito che il carro attrezzi arrivasse in tempi brevi. Alle 20.30 c'era ancora una lunga colonna sulla Regina con diversi autobus di linea fermi.