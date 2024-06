Guardia di finanza in azione sul Lago di Como: evasi 160mila euro per pontile e darsena

La guardia di finanza nel suo importante ruolo di "polizia dei Laghi" durante un controllo in un'area del lago di Como nel comune di Tremezzina ha scoperto alcune irregolarità. In particolare la presenza di uno scivolo per alaggio e varo natanti, un pontile, una darsena coperta e un porticato utilizzati e occupati anche se la concessione demaniale era decaduta e mai rinnovata. Il canone non è stato corrisposto per quasi dieci anni, dal 2014 al 2023, per un totale di tasse evase di 160.000 euro.