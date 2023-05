Controlli ai valichi minori: sequestrati diamanti, Rolex e oltre mezzo milione di euro

Intensificati i servizi di controllo presso i valichi minori della Provincia lariana.

Numerose sono state le attività svolte dalle fiamme gialle con pattuglie in servizio di retrovalico tra il varco di Maslianico (CO) e le direttrici per l’Autostrada A9 in direzione sud (principalmente Ponte Chiasso e Brogeda), che hanno permesso di rilevare diverse infrazioni in materia doganale e della normativa valutaria.

Durante un controllo, in particolare, è stato intercettato, a bordo di un SUV, un cittadino belga diretto in Italia e proveniente dalla Svizzera. Pur avendo dichiarato di non avere merce al seguito, i militari hanno deciso di approfondire l’ispezione ritrovando, nascosti sulla sua persona, numerosi diamanti con la relativa certificazione di qualità e diversi monili di pregio, tra cui pietre preziose e anelli.

Nel corso di un'altra attività, invece, sono stati fermati, sempre in entrata, due cittadini italiani che viaggiavano insieme e che trasportavano tre Rolex, di cui due “Oyster Perpetual” e un “Cosmograph Daytona”.

Configurandosi il reato di contrabbando, tutta la merce è stata sottoposta a sequestro in attesa di apposita perizia per quantificarne il valore e alla successiva confisca della merce.

Per quanto riguarda le violazioni valutarie, nel corso di un controllo svolto nei confronti di un cittadino svizzero sono state ritrovate, nel suo bagaglio, due cartelle ipotecarie al portatore per un valore complessivo di 665.000,00 CHF (pari a 671.000 euro), una delle quali, con un valore di 368.000 euro, è stata sottoposta a sequestro in quanto bene indivisibile pari al 50% dell'importo complessivo rinvenuto eccedente la franchigia, in attesa della sanzione che verrà irrogata dal ministero dell’Economia e delle Finanze.

Infine, nel corso di diversi ulteriori servizi di retrovalico, le pattuglie operanti hanno intercettato denaro contante non dichiarato per oltre 430.000 euro.