Guanzate, pitbull scappa dal cancello della villa di Theo Hernandez e sbrana un cagnolino: sotto choc la padrona

Sotto choc una donna a Guanzate, in zona Cinq Fo dopo il tragico fatto avvenuto ieri 18 febbraio nel primo pomeriggio. Come riportato su Il Giornale di Olgiate intorno alle 14 una signora di 73 anni stava portando a spasso il suo cagnolino, un meticcio stile pinscher, quindi di taglia molto piccola. Ad un certo punto si è aperto il cancello di una villa perchè doveva entrare un'auto.

Il pitbull che era nel giardino della casa ha approfittato dell'apertura del cancello e si è fiondato contro il cagnolino della signora. La donna è scivolata in terra ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Ha tentato anche di salvare il suo amato cagnolino lanciandolo letteralmente sopra il tettuccio di un'auto parcheggiata ma afferrando il guinzaglio il pitbull, secondo la testimonianza riportata sul Giornale di Olgiate, è riuscito a farlo cadere a terra e a quel punto l'avrebbe letteralmente sbranato davanti alla sua padrona. Sotto choc la signora che ha urlato riuscendo ad attirare l'attenzione di alcuni vicini ma il piccolo cane era oramai morto in una pozza di sangue. Il pitbull è stato portato nuovamente dentro il cancello e la signora non è stata morsa: la furia era rivolta solo al piccolo cagnolino.

Sul posto è intervenuta la polizia Locale della Bassa Piana Comasca. La villa da cui è scappato il pitt bull è quella in cui vive il calciatore del Milan Theo Hernandez con la fidanzata (in attesa di un bambino ) Zoe Cristofoli. Il calciatore non era presente al momento del fatto poichè in trasferta a Salerno.