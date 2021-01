Guanzate, domestico ruba Rolex, Cartier, gioielli e li rivende: recuperata la merce

I militari della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile hanno recuperato la refurtiva rubata da G.C.L.G., classe 1986, cittadino Srilankese, residente a Como, denunciato in stato di libertà nel mese di dicembre 2020, responsabile di furto

aggravato in una abitazione a Guanzate.

A seguito del furto aggravato in una abitazione a Guanzate, avvenuto tra il mese di agosto e quello di novembre 2020, il Comando Stazione Carabinieri di Appiano ha avviato delle indagini ed ha raccolto solidi elementi di colpevolezza sul reato a carico di G.C.L.G., che ha ammesso spontaneamente le sue responsabilità.

L'uomo era stato assunto come domestico, e nella casa dove lavorava ha rubato un orologio Cartier e un Rolex entrambi da uomo, e anche un bracciale in oro da donna, oltre a denaro custodito in casa e altro prelevato con il bancomat.

L’indagine svolta dai militari dell’Arma, attraverso testimonianze e la denuncia raccolta dalla vittima, ha consentito di identificare il responsabile dei furti e, in seguito ad ulteriori approfondimenti, presso diversi negozi compro oro della provincia di Como e Varese, sono riusciti a rrecuperare la refurtiva e a restituirla ai legittimi proprietari.