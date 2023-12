Brutta caduta da cavallo per una donna di 35 anni a Guanzate in via del Bosco. I soccorsi sono intervenuti oggi 26 dicembre in codice rosso alle 10.35 circa. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica. Non si conoscono ancora le dinamiche della caduta. La donna è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e non sarebbe in pericolo di vita.