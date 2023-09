Grignetta, un uomo e una donna bloccati a 2mila metri

Ieri domenica 17 settembre, brutta avventura in Grignetta sulla Cresta Segantini. Un uomo e una donna sono rimasti bloccati a 2mila metri di altitudine. Avvisati i soccorsi i due escursionisti sono stati localizzati etratti in salvo dall'elicottero dei vigili del fuoco che dopo averli verricellati a bordo del veivolo li hanno trasportati in un luogo sicuro.

L'intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa due ore e non c'è stato bisogno di cure sanitarie.

Altri interventi sel soccorso alpino

Intorno alle 21 una squadra del Soccorso alpino e i vigili del fuoco sono intervenuti all'Alpe Forno di Sopra, in territorio di Premana, per una 73enne colpita da malore. La donna è stata trasportata con l'elicottero partito da Como sino all'ospedale di Morbegno, dove è giunta in gravi condizioni (codice rosso).