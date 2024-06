Greta Spreafico, la donna di Erba scomparsa da due anni: "Ora si indagherà per omicidio"

Dopo un lungo silenzio, arriva una novità per quanto riguarda la scomparsa della cantante di Erba Greta Spreafico, di cui non si hanno notizia da due anni, esattamente dalla notte tra il 4 e il 5 giugno 2022. La rivelazione negli studi di Storie Italiane, su Rai Uno quando Davide Barzan, consulente della famiglia di Greta ha spiegato che ora la procura di Rovigo indaga per omicidio. “Finalmente oggi su istanza dell’avvocato Nunzia Barzan – racconta il consulente a Storie Italiane – il pubblico ministero ha riaperto le indagini e verosimilmente si indagherà per omicidio. È scomparsa, non sappiamo dove sia finita Greta, non si trova nemmeno la sua auto, è importante che si continui ad indagare e presenteremo a breve delle memorie molto articolate”

La allora 53enne di Erba è stata vista l'ultima volta a Porto Tolle, in provincia di Rovigo dove la famiglia aveva una casa di villeggiatura. Era la notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno 2022, è stata vista uscire da un bar del paese e da lì il nulla. Era l'una di notte. L'ultimo segnale invece è stato un messaggio al compagno di allora Gabriele alle ore tre della stessa notte.

Tutte le incognite sulla scomparsa di Greta

Anche Chi L'ha Visto? trattò il caso e nella puntata del 15 giugno 2022 furono molti gli amici preoccupati per lei, che la aspettano e che hanno lanciato un appello dicendo che sono sempre pronti ad aiutarla in qualsiasi modo. Greta è molto legata alla madre e questo prolungato allontanamento desta inevitabilmente ansia e preoccupazione. Tante le domande che tutti si fanno e a cui per ora non c'è risposta: nessuna telecamera ha ripreso la sua auto quando si è allontanata dal bar? Avrà avuto un ripensamento per la vendita della casa del nonno? Per Greta Porto Tolle era una seconda casa, dove va da sempre ed è conosciuta da tutti come una persona solare, disponibile, amante della musica. Uno dei suoi due cellulari era stato trovato proprio in quella abitazione a Porto Tolle, l'altro risultava spento. Ora, dopo due anni, il quadro sembra cambiare: secondo la Procura la donna non è semplicemente scomparsa ma potrebbe essere stata uccisa.