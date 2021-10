Green pass e misure anti-covid: la polizia chiude un ristorante di Merone

Nell'ambito dell'attività di controllo messa in atto dalla Questura di Como per il rispetto delle norme sul green pass e sulle misure anti-covid nei pubblici esercizi, nella serata del 1° ottobre la polizia amministrativa e sociale ha proceduto alla chiusura di un ristorante di Merone. Nel locale, scrive la Questura in un comunicato stampa, sono state "rilevate alcune infrazioni non sanabili quali la mancanza della prevista informazione anti contagio,



L'esercizio è stato chiuso per un giorno, il tempo necessario per rimettersi in regola. Il titolare è stato, inoltre, sanzionato per l'importo di 400 euro per il mancato rispetto della normativa covid, in quanto, pur essendo a contatto con i clienti, non indossava la mascherina.