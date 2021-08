Precipita in un dirupo a Gravedona: gravissime le sue condizioni

È accaduto oggi 28 agosto intorno alle 11 del mattino a Gravedona ed Uniti in nella frazione di Germasino. Una persona, in un punto particolarmente impervio e scosceso, è precipitata in un dirupo. Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, i soccorsi alpini di Dongo ( Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lariano), i carabinieri di Menaggio e l'elisoccorso in codice rosso. Secondo le prime informazioni la persona precipitata era in cerca di funghi e le sue condizioni sembrerebbero gravissime. In aggiornamento.