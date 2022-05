Gravedona ed Uniti: corpo inerme galleggia nel lago. In fin di vita turista americana

Una tragedia per ora sfiorata anche se le condizioni della donna di 54 anni sembrano molto gravi. Oggi 20 maggio intorno alle 13 è stato avvistato nell'alto lago di Como, a Gravedona ed Uniti il corpo di una donna che galleggiava inerme. Si tratta di una turista americana.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Menaggio e di Lecco e i soccorsi del 118 ( tre ambulanze in codice rosso). La donna, come riferiscono le forze dell'ordine, è stata soccorsa in primis da dei privati, rinvenuta in arresto cardio circolatorio e trasportata con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Gravedona.

Sulla dinamica del fatto indagano i carabinieri di Menaggio e di Lecco. Articolo in aggiornamento.