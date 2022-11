Grave settantenne investito in via Don Guanella a Como

E' grave l'uomo investito nella serata di mercoledì 9 novembre in via Don Guanella a Como. Si tratta di un settantenne attualmente seguito dalla Caritas. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 20. una ambulanza della Croce Rossa di Lipomo lo ha soccorso e trasportato d'urgenza all'Ospedale Sant'Anna di San fermo della Battaglia. Le sue condizioni sono gravi. L'uomo è ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.