Grave malore in una ditta di Menaggio: interviene l'elisoccorso

Un uomo è stato colto da un grave malore improvviso mentre era al lavoro in una ditta di Menaggio, in via Armando Diaz. Intorno alle 8 del mattino del 1 febbraio 2021. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi. Un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio e un'automedica sono giunte sul posto in codice rosso ma vista la gravità del malore è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Un elicottero è decollato dalla base del 118 di Milano. Seguiranno aggiornamenti.