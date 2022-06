E' morta Giuliana Pan, la donna investita da una moto sul lungolago a Como

Giuliana Pan non ce l'ha fatta. La donna di 61 anni residente a Villa Guardia, travolta sul lungolago di Como da uno scooter mentre attraversava la strada con il marito, è deceduta nel tardo pomeriggio del 13 giugno 2022 all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Il decesso è sopraggiunto all'indomani dell'incidente nel quale è rimasto ferito anche il marito. In condizioni critiche anche il motociclista che ha investito la coppia sulle strisce pedonali in prossimità dell'intersezione di via Cairoli su Lungo Lario Trento.