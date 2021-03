Giulia e Benedetta, 14 anni: ritrovate a Como. L'ultima volta viste a una festa clandestina

Giulia e Benedetta, le due ragazzine di 14 anni, sono scomparse dalla loro casa nel Monzese, sono state ritrovate a Como. Erano scomparse nella serata del 13 marzo 2021, sono andate a Como per partecipare a una festa organizzata da un amico in un appartamento preso in affitto in via Napoleona. Ognuna di loro ha raccontato ai genitori di stare andando a dormire a casa dell'amica, in realtà si sono solo coperte a vicenda per poter fuggire e venire a Como. I genitori hanno lanciato un appello sul gruppo Facebook "Sei di Villasanta se..." dove sono state pubblicate anche le foto delle ragazze.



Le forze dell'ordine di Como sono state allertate nella tarda serata, quando i genitori delle ragazze hanno capito che erano stati ingannati dalle figlie adolescenti. Inotrno a mezzanotte i carabinieri hanno bussato alla porta dell'appartamento dove si stava svolgendo la festa. C'erano una dozzina di ragazzi, alcuni anche minorenni. Le ragazze, però, non c'erano, erano andate via da poco. I carabinieri di Como Sono state sentite altre persone che hanno avuto contatti con le ragazzine dopo che sono andate via dalla festa. Tra le persone sentite c'è anche una ragazza maggiorenne di Villa Guardia. A ritrovare le due ragazze sono stati gli agenti della Questura di Como.I carabinieri stanno valutando le posizioni dei ragazzi che hanno partecipato alla festa e che saranno verosimilmente sanzionati.