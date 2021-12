Ritrovato il corpo di Giovanna Fusetti, la donna di Mezzegra scomparsa il 4 dicembre

Il corpo privo di vita di Giovanna Fusetti è stato ritrovato nella mattina del 16 dicembre 2021 nella pozza di un corso d'acqua a Consiglio di Rumo. La donna, 58 anni di Mezzegra, era scomparsa lo scorso 4 dicembre. Da allora numerose squadre di ricercatori hanno setacciato in lungo e in largo le zone boschive per alcuni chilometri di raggio dal punto in cui è stata rinvenuta la sua Fiat Panda bloccata dal ghiaccio a bordo strada a Garzeno, a circa 10 chilometri dal luogo del ritrovamento del cadavere.

La mattina del 16 dicembre due uomini di A2A che lavorano nei pressi di un’opera di presa che alimenta la diga di Livo hanno trovato la sua borsa, con i documenti, nella zona del Ponte di Maiavacca. Hanno chiamato i Carabinieri, che l’hanno avvistata in una pozza, in un luogo impervio. Per il recupero sono state chiamate le squadre del Soccorso alpino.