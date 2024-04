Giovani comaschi a bordo di un'auto rubata scappano dopo un incidente senza prestare soccorso

Un incidente avvenuto pochi giorni fa a Lentate sul Seveso dove su un'auto viaggiavano 4 giovanissimi comaschi. un17enne italiano e residente a Locate Varesino (Co), una 14enne di Carbonate e un 18enne albanese residente a Carbonate. Come riportano i carabinieri di Lentate i tre viaggiavano a bordo di un’auto risultata rubata alcuni giorni prima. Con loro anche una quarta persona in corso di identificazione. Sono stati coinvolti in un incidente stradale con un altro veicolo ma invece di fermarsi e prestare soccorso si sono dati alla fuga. Hanno raggiunto la stazione dei treni dove sono stati rintracciati e identificati prima che potessero far perdere le loro tracce. Sono stati denunciati in stato di libertà per omissione di soccorso e ricettazione.