Finisce nel lago, poi bussa a una casa con il volto sanguinante: la misteriosa vicenda di un ragazzo di Grandola ed Uniti

Le circostanze di un episodio accaduto nella notte di Capodanno sull'Alto lago lecchese restano avvolte nel mistero. Un giovane di 18 anni avrebbe subito un'aggressione con successivo pestaggio, venendo poi trasportato in ospedale in condizioni serie con traumi facciali e cranici. Scondo quanto riportato dal sito d'informazione LeccoToday, la vicenda ha avuto luogo nella zona del COmune di Dorio, nel territorio comunale, quando il ragazzo, residente a Grandola e Uniti, si è presentato bagnato e confuso alle porte dell'unica abitazione nelle vicinanze, sotto la ferrovia e non distante dal lago.

Trovato in stato ipotermico

Dichiarando di aver subito un incidente, il giovane ha chiesto aiuto ai residenti, sostenendo di essere un bravo ragazzo appena coinvolto in un infortunio. I soccorsi, giunti sul posto in risposta alla chiamata, hanno constatato che il giovane era in uno stato ipotermico con gravi traumi al volto. La situazione ha destato preoccupazione e ha portato al coinvolgimento di volontari del Soccorso Bellanese e dei carabinieri di Lecco.

Le indagini

Successivamente è emerso che il giovane stava partecipando a una festa e che i suoi amici avevano perso ogni traccia di lui. Il racconto del 18enne, che parlava di una caduta in acqua con la moto, ha destato ulteriori dubbi, dando luogo a sospetti di un possibile episodio di aggressione. Attualmente, le indagini sono in corso e sono gestite dai carabinieri della caserma di Colico, mentre il giovane, con evidenti segni di maltrattamento, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona.