Como, cade da un costone per 6 metri: ferito giardiniere

Un giardiniere di 52 anni è rimasto ferito in modo serio a causa di una brutta caduta da un costone della montagna in via Torno a Como. L'uomo stava lavorando in un'area verde quando per cause ancora da stabilire è scivolato procurandosi ferite e lesioni che non gli hanno permesso di rialzarsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como insieme ai soccorritori del 118 per prestargli le prime cure sul posto e trasportarlo, poi, all'ambulanza. L'uomo è stato poi portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.