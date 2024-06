Como, mentre fugge dalla polizia butta un pacchetto di sigarette pieno di hashish

Nel primo pomeriggio di sabato 15 giugno 2024 la polizia di Stato ha arrestato un giovane tunisino di 16 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, si era allontanato volontariamente da una struttura di accoglienza per minori non accompagnati a Milano da alcuni giorni.

Il controllo

Il fermo è avvenuto intorno alle 13.30, durante un controllo di routine intensificato in alcune aree critiche della città. Una volante della polizia, transitando in piazza della Tessitrice, ha notato il giovane e ha deciso di procedere a un controllo. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato la fuga, gettando via un pacchetto di sigarette che, come verificato successivamente, conteneva 40 grammi di hashish.

La fuga

Dopo un breve inseguimento, il 16enne è stato fermato. Tuttavia, ha opposto resistenza, insultando i poliziotti e cercando di liberarsi per scappare nuovamente. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo con difficoltà e lo hanno condotto in questura, dove, privo di documenti, è stato identificato.

L'identificazione e l'arresto

L’identificazione ha rivelato un lungo elenco di "alias" e precedenti di polizia, inclusi reati legati alla droga e contro il patrimonio. Inoltre, il giovane risultava segnalato come allontanato volontariamente dal centro di accoglienza milanese.

Su disposizione del pubblico ministero del Tribunale dei Minorenni di Milano, il ragazzo è stato sottoposto a un esame auxologico presso l'ospedale Sant' Anna, che ha confermato la sua minore età. A seguito di ciò, è stato ufficialmente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio.

Il giovane tunisino è stato infine trasferito al Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) del carcere minorile Beccaria di Milano, dove rimarrà in custodia in attesa delle decisioni giudiziarie.