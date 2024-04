I vigili del fuoco del comando di Como, distaccamento di Cantù, sono dovuti intervenuti questa notte in via Scalabrini, a Fino Mornasco, per l’incendio di un contatore del gas. Le squadre intervenute intorno alle 4, congiuntamente ai tecnici dell’azienda del gas, hanno prontamente messo in sicurezza l’impianto. Dalle prime valutazioni l’incendio potrebbe avere origine dolosa.