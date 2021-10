Un gatto sul tetto in via Milano: salvato dai pompieri

Grande apprensione per un gatto rimasto "intrappolato" sul tetto di un palazzo di via Milano bassa a Como. Il suo straziante miagolio ha attirato l'attenzione di alcuni residenti che hanno allertato i vigili del fuoco. Con un'autoscala i pompieri sono saliti sul tetto e hanno tratto in salvo l'animale spaventato. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità inmodo da consentire lo svolgimento dei soccorsi.