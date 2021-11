Sporco e dimagrito, ritrovato dopo una settimana il gatto smarrito in un sottotetto in via Milano

Era scomparso da una settimana e per lui, o meglio, per lei si sono mobilitati anche i vigili del fuoco. Nella serata del 4 novembre 2021 il servizio Como Soccorso Emergenza Veterinaria è riuscito a ndividuare la gatta che era rmasta intrappolata in un sottotetto di un palazzo di via Milano, all'altezza del civico 17. Da giorni si udiva la gatta miagolare, soprattutto di notte quando il rumore del traffico cessa. La micia stranamente era impaurita e pur avendo una via di uscita non si decideva ad uscire. Il soccorritore Riccardo Terzi ha posizionato una gabbia trappola usando del cibo come esca. La trappola ha funzionato e la gatta è stata tratta in salvo. E' apparsa molto spaventata, sporca e soprattutto molto dimagrita.