Un'intera notte al freddo sull'albero: il piccolo micio che non si lascia salvare

E' rimasto un'intera notte al freddo sul ramo di un albero che si erge nel bel mezzo di una rotatoria. Il suo miagolio non è passato inosservato. Un vero e proprio lamento che ha attirato l'attenzione di diversi passanti che hanno provato a convincerlo a scendere, ma nulla da fare. Quando all'indomani qualcuno ha allertato i vigili del fuoco il gattino era ancora vivo ma anziché farsi salvare si è arrampicato ancora più in alto. Il cucciolo si trova tutt'ora sull'albero della rotatoria di viale Giulio Cesare a Como, vicino a dove inizia via Leoni. I pompieri nel pomeriggio di oggi (28 novembre 2022) hanno cercato di recuperarlo, ma il piccolo e infreddolito animale è fuggito, dimostrando di avere ancora energie e di non essere ancora del tutto stremato. La speranza è che si decida a scendere da solo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.