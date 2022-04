Garzeno, cade a 950 metri con la bicicletta: ferita una giovane turista

Intervento ieri pomeriggio, venerdì 15 aprile 2022, per la Stazione di Dongo del Soccorso alpino lariano. A Garzeno, a un’altitudine di circa 950 metri, una turista che era in compagnia di un ragazzo, è caduta mentre era in bicicletta. La giovane è stata raggiunta, valutata e portata in ospedale in codice giallo. Una squadra di soccorritori è stata poi imbarcata dall’elicottero di Areu e portata in quota per ridurre i tempi d’intervento e recuperare l’altra persona, illesa. L’intervento è cominciato alle 15.20 e terminato intorno alle 18.00.