Rubano bottiglie di whisky per 300 euro: fermati tre ladri all'Esselunga di via Carloni

Hanno preso di mira la selezione di whisky e hanno cercato di rubare diverse bottiglie, ma sono stati notati e fermati dagli addetti alla sicurezza. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 2 gennaio 2024 all'Esselunga di via Carloni a Como. Tre individui, di origine georgiana, hanno varcato le soglie del supermercato e si sono diretti agli scaffali degli alcolici. Hanno prelevato alcune bottiglie dallo e le hanno nascoste sotto le loro giacche. Il valore complessivo delle bottiglie rubate era di circa 300 euro. Il colpo è stato però interrotto dalla pronta reazione della vigilanza interna del negozio, che ha notato il comportamento sospetto e ha immediatamente fermato i ladri. La vigilanza ha subito richiesto l'intervento delle forze dell'ordine tramite una chiamata al numero di emergenza 112. Gli agenti della Squadra Volante della questura di Como sono giunti al supermercato intorno alle ore 19, prendendo in consegna i tre individui. Portati in questura, i cittadini georgiani sono stati identificati e, attraverso gli accertamenti, è emerso che avevano già precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Al termine delle procedure di rito, i tre sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.