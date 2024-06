Turisti inglesi derubati sul treno: grazie al gps i vigili ritrovano il tablet in mano a una donna in via Giulini

Sono stati derubati sul treno del tablet e di due paia di occhiali da sole e da vista, ma grazie al dispositivo satellitare installato nell'iPad la polizia locale è riuscita a ritrovare la refurtiva. Una disavventura a lieto fine per due turisti inglesi vittima del furto avvenuto nel primo pomeriggio dell'8 giugno 2024 mentre si trovavano sul treno diretto a Como Lago. Dopo essersi accorti del furto si sono rivolti a una pattuglia della polizia locale che si trovava in piazza Matteotti per un posto di controllo. Gli agenti hanno subito avviato le indagini rintracciando una donna italiana senza fissa dimora che aveva con sé il tablet rubato. La donna è stata denunciata per ricettazione.