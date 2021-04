Erba, ruba al negozio Selene: arrestato un 26enne sospettato di altri furti in auto

Un ragazzo di 26 anni, tossicodipendente e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri di Erba per avere rubato 700 euro all'interno del Selene Città Negozio di viale Brianza. Il giovane si è introdotto dopo avere forzato una porta e ha rubato i soldi contenuti in una cassetta metallica. I militari sospettano che il ragazzo possa essere l'autore anche di altri furti avvenuti nel quartiere di San Maurizio ai danni di alcune auto parcheggiate. D'aiuto alle indagini potranno essere le tracce di sangue che il malvivente ha lasciato ferendosi durante i furti in auto.