Como, un ultimo furto prima di essere espulso: denunciato

Gli era rimasto un solo giorno da trascorrere in Italia e ha deciso di rubare al bar della stazione

Nella giornata di lunedì 8 febbraio durante un controllo nella zona della Stazione San Giovanni gli agenti di una pattuglia della squadra volanti della Questura hanno notato un uomo allontanarsi con fare sospetto dal bar della stazione. I poliziotti lo hanno fermato e ne hanno verificato l'identità. Si trattava di un nigeriano sul quale pendeva un ordine del Questore di Piacenza di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Siccome tale provvedimento gli era stato notificato il 1° febbraio, l'uomo era ancora in tempo per ottemperare a tale ordine, senonché gli agenti hanno scoperto che il nigeriano aveva appena rubato alcuni generi alimentari dal bar. Dunque, è scattata le denuncia a piede libero per furto aggravato.