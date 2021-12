Albese, entrano in Municipio di notte per rubare: denunciati tre giovanissimi

Nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre i carabinieri di Como sono intervenuti a Albese con Cassano. La porta del palazzo comunale era stata forzata e all'interno erano stati rubati alcuni materiali da lavoro. I responsabili di questo furto sono tre ragazzi giovanissimi, tra i 15 e 16 anni, italiani, incensurati e residenti a Tavernerio e a Albese con Cassano. Trovati in possesso del materiale rubato non sono riusciti a giustificare il motivo per cui quella merce fosse nelle loro mani e alla fine hanno ammesso le loro responsabilità. I minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per furto.