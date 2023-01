Tenta di rubare il portafoglio all'addetta alla sicurezza del supermercato Il Gigante: denunciata

Ha cercato di derubare l'addetta alla sicurezza, non poteva che andarle male. I carabinieri hanno denunciato una ragazza bulgara di 25 anni fermata all'interno del supermercato Il Gigante di Vertemate con Minoprio. La giovane aveva cercato di sfilare il portafoglio dalla borsa della donna addetta alla sicurezza del supermercato ma è stata fermata proprio da lei che prontamente allertato i carabinieri. Per la ragazza bulgara è scattata la denuncia a piede libero per tentato furto con destrezza.