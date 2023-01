Furto nella notte alla farmacia Nova Salus di Cantù

Furto nella notte alla farmacia Nova Salus di via Alciato a Cantù. I ladri si sono nell'attività dopo avere rotto un vetro. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto in mattinata sono intervenuti i tecnici del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri della compagnia di Cantù che hanno eseguito i rilievi per individuare tracce e indizi che possano aiutare a risalire agli autori del furto. Sarano analizzate anche le immagini della video sorveglianza.