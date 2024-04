Mette nel carrello cibo, biancheria e tanto altro, poi cerca di uscire senza pagare: arrestato

Un 34enne tunisino è stato arrestato per furto aggravato presso l'Esselunga di Como via Carloni. L'uomo, irregolare e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, ha razziato una serie di merci tra cui attrezzi da lavoro, materiale elettronico, alimentari e biancheria, per un valore complessivo di 200 euro. Tuttavia, è stato bloccato dalla sicurezza interna del supermercato mentre cercava di eludere le casse di pagamento. Dopo essere stato portato in questura, è emerso che il 34enne era stato espulso nel 2019 e non poteva fare ritorno in Italia per cinque anni. Del suo arresto è stato avvertito il pm di turno che ha disposto di trattenerlo nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo con rito direttissimo.