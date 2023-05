Furto nella notte all'interno del monoblocco ex ospedale Sant'Anna di via Napoleona a Como. Tre distributori, situati al piano della vecchia edicola, sono stati scassinati e depredati. I soliti ignoti hanno agito nella notte tra l'11 e il 12 maggio. Sul posto è intervenuta la polizia della questura di Como per le indagini del caso. L'ammontare del bottino non è stato reso noto.