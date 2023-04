Furto in centro storico: i ladri rubano il vino dal furgone del corriere

Furgone delle consegne derubato: i ladri hanno agito nella mattina del 12 aprile approfittando di un momento in cui il fattorino si era allontanato dal veicolo per effettuare una consegna in centro storico a Como. Il furgone era fermo in via Luini con il portellone chiuso a chiave, stando a quanto riferito dall'operatore della ditta di consegne specializzata nel trasporto di bottiglie di vini e altri alcolici. I ladri hanno agito davvero in pochissimi minuti riuscendo ad aprire il portellone sul retro del veicolo commerciale e ad asportare una dozzina di bottiglie senza destare il sospetto di nessuno dei passanti. La scoperta da parte dell'addetto alle consegne dell'avvenuto furto è stata pressoché immediata. Al suo ritorno al furgone ha riaperto il portellone per procedere con la consegna successiva e ha notato l'ammanco delle scatole contenenti circa dodici bottiglie di vino pregiato.