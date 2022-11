Ruba in un cantiere edile di Cecina: denunciato comasco di 50 anni

Un comasco di 50 anni è stato denunciato per tentato furto a Cecina. L'uomo nella notte si è introdotto in un cantiere edile e ha rubato due travi di legno del valore di circa mille euro, le ha caricate sull'auto e si è allontanato in auto. Il furfante, però, non si è accorto di essere stato notato dal proprietario dell'immobile in ristrutturazione che ha prontamente allertato i carabinieri. Grazie alla videocamere di sorveglianza del Comune i militari sono riusciti a rintracciare quasi in tempo reale il ladro. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cecina lo hanno raggiunto e fermato. Sull'auto hanno trovato le travi sottratte poco prima. L'uomo è stato denunciato.