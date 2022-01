Caslino d'Erba, furto in abitazione: il testimone descrive l'auto usata per la fuga e li fa arrestare

Arrestati tre ladri a Ponte Labro nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 2022. I tre stavano fuggendo a bordo di un'auto dopo avere portato a segno un furto in abitazione a Caslino d'Erba. Purtroppo per loro la vittima del furto ha fatto in tempo a vedere la machina usata per la fuga e l'ha subito descritta ai carabinieri di Erba. Si trattava di una Citroen C3 di colore scuro.I militari si sono messi sulle tracce dei malviventi e li hanno intercettati, come detto, a Ponte Lambro, sulla Sp Arosio-Canzo. A bordo della vettura fermata c'erano tre italiani (due dei quali con precedenti penali): dalla perquisizione della macchina è stato possibile rinvenire (e poi restituire ai legittimi proprietari), la refurtiva, del valore di circa mille euro.

I tre sono stati trattenuti in camera di sicurezza per essere poi accompagnati nella mattina seguente in tribunale per il processo con rito direttissimo.