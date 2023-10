Rubano una Bmw X1 caricandola sul carro attrezzi: denunciati dai carabinieri di Lurago d'Erba

I carabinieri di Lurago d'Erba hanno denunciato in libertà un uomo di 53 anni di origine straniera con precedenti penali per furto aggravato e un uomo di 58 anni per ricettazione.

Le indagini hanno avuto inizio quando è stata presentata una denuncia per il furto di un'auto BMW X1, di proprietà di una donna di 29 anni. I militari hanno visionato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza dei Comuni di Lambrugo, Lurago d'Erba e Arosio. Da queste verifiche è emerso che il veicolo era stato rubato dopo essere stato caricato su un carro attrezzi registrato a nome del 53enne. Grazie a ulteriori investigazioni, è stato possibile stabilire che il mandante presunto del furto era il 58enne. Inoltre, ciò ha portato al ritrovamento dell'auto a Mariano Comense, parcheggiata in una strada pubblica.