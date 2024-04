Furto di bottiglie di Barolo: denunciato un 42enne Comasco

Un 42enne comasco è stato denunciato in stato di libertà per il furto di due bottiglie di Barolo del valore di quasi 29 euro presso il supermercato IN’S di via Magenta a Como. L'uomo, conosciuto alle forze dell'ordine per vari precedenti penali e di polizia, è stato fermato dalla vigilanza interna del supermercato dopo aver superato le barriere elettroniche. Successivamente, è stato consegnato agli agenti della squadra Volanti intervenuti sul posto.