Grandate, tentano furto al bar Tropical ma l'arrivo dei carabinieri li mette in fuga: il video

Tentativo di furto nella notte al bar tabacchi Tropical di via Statale dei Giovi, a Grandate. I malintenzionati hanno agito poco dopo mezzanotte e mezza: hanno forzato una porta finestra e hanno cercato di manomettere le telecamere di videosorveglianza installate all'interno dell'esercizio commerciale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tuttavia il sitema di allarme è entrato in funzione allertando immediatamente non solo il proprietario del locale ma anche i carabinieri della compagnia di Como che sono prontamente giunti sul posto. I ladri hanno capito in fretta di essere in procinto di finire in manette e si sono dati alla fuga. Inoltre, a rendere più difficile e lungo il compimento del loro furto hanno trovato una saracinesca interna che delimita l'area dove sono contenuti i tabacchi e i valori bollati venduti dal bar.

Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso i momenti in cui i malviventi entrano e cercano di manomettere le telecamere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati