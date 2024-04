Il gps nel trolley rubato guida la polizia dentro al Politeama: scoperto un "magazzino" di oggetti rubati

Un gruppo di turisti provenienti dall’Estonia ieri pomeriggio ha richiesto aiuto a una pattuglia della polizia, segnalando il furto dei loro bagagli e fornendo agli agenti la localizzazione in tempo reale tramite un dispositivo gps di loro proprietà, che era stato collegato agli effetti personali.

Gli agenti hanno quindi proceduto ad accedere all’interno dell’ex cinema Politeama situato in Piazza Cacciatori delle Alpi, dove hanno rinvenuto alcuni oggetti di proprietà delle vittime, nascosti sotto un bidone al primo piano dello stabile. La refurtiva, compreso il localizzatore, è stata integralmente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Durante l'ispezione all'interno del cinema, attualmente chiuso per lavori di ristrutturazione, è stata riscontrata l’effrazione di un portone in legno. Inoltre, sono stati recuperati altri oggetti, tra cui una bicicletta da corsa risalente agli anni '80 e un moderno monopattino elettrico. Tali oggetti, presumibilmente provenienti da ulteriori furti, saranno oggetto di indagini da parte della polizia di Stato al fine di risalire alla proprietà.