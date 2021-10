Como, furto in un appartamento del centro: via con 6mila euro

Furto dalla dinamica sospetta quello avvenuto in un appartamento di via Sant'Elia a Como. I ladri hanno colpito sabato 16 ottobre: sono entrati in casa di una donna apparentmeente senza avere scassinato la porta, quindi forse con un passpartout o con una copia della chiave, e hanno rubato 6mila euro in contanti. Il furto sembra coincidere con quanto avvenuto quello stesso giorno, quando due uomini uscendo dal portone del palazzo hanno spintonato e buttato a terra un uomo che è poi stato soccorso da un'ambulanza. L'uomo spintonato non ha riportato particolari ferite o lesioni. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Como.