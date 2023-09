Furto in abitazione ad Albate: l'ennesimo in pochi giorni

Ancora un furto in abitazione nel quartiere di Albate. Nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2023 i ladri si sono introdotti in una casa di via Al Ronco riuscendo a portare via soldi (poche centinaia di euro) e alcuni monili, come collanine e altri preziosi. Altri oggetti di valore, come i computer, non sono stati toccati. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che indagano per risalire all'identità dei ladri. Potrebbe trattarsi degli stessi che hanno portato a segno altri reati simili nell'ultima settimana. Sembra, infatti, che in questa stessa zona del quartiere di Albate siano state "visitate" dai ladri negli ultimi giorni altre ben quattro abitazioni.