Furti senza tregua al Carrefour, il direttore è in questura per fare denuncia e altri ragazzini vanno a rubare

Sono tutti giovanissimi i responsabili dei furti, effettuati in diverse giornate e in più riprese, al Carrefour di Como Lago. Ieri pomeriggio 22 novembre le volanti della polizia di Stato sono intervenute dopo essere state chiamate dal direttore. Gli addetti alla sicurezza avevano sorpreso un ragazzo insieme a un amico, rubare della merce dagli scaffali.

I poliziotti hanno visto i filmati delle telecamere di videosorveglianza e identificato i due: sono un 17enne di origini brasiliane residente a Villa Guardia con precedenti di polizia e un 17enne Bangladesh residente a Como e incensurato. Il direttore ha precisato che soltanto uno di loro, il brasiliano, aveva materialmente rubato della merce, e ha poi aggiunto che il ragazzo era stato notato anche in altre occasioni rubare nel negozio.

I due minori sono stati portati in questura e il 17enne brasiliano è stato denunciato per il furto appena commesso e per altri due, del 16 e 21 novembre, e poi riaffidato ai genitori. Il suo amico, dopo l’identificazione, è stato riaffidato ai suoi genitori.

Furti senza tregua al Carrefour

Ma non è finita qui. Proprio mentre era in questura a formalizzare la denuncia, il direttore del Carrefour ha visto, tramite un'applicazione sul suo cellulare collegata al sistema di videosorveglianza, che altri quattro ragazzi in quel preciso istante stavano nascondendo nelle loro giacche della merce rubandola dagli scaffali del supermercato.

Altre due volanti della polizia sono state immediatamente inviate sul posto e hanno rintracciato e fermato i quattro giovani "con le mani nel sacco".

Portati anche loro in questura, i ragazzi sono stati identificati. Sono un cittadino del Bangladesh di 17 anni residente a Como con precedenti di polizia, un comasco di 16 anni residente a Ronago (Como) con precedenti di polizia, un comasco di 23 anni residente a Como con precedenti di polizia e un comasco di 18 anni residente a Nova Milanese con precedenti di polizia.

Gli agenti, già in possesso delle immagini, hanno potuto verificare che almeno tre di loro avevano rubato merce anche nei giorni 16 e 21 novembre assieme al primo ragazzo appena denunciato.

Tutti sono stati denunciati a piede libero sia per il furto appena commesso sia per quelli accertati dalle indagini.

Dopo la compilazione dei verbali, tutti sono stati rimessi in libertà e i minorenni riaffidati ai genitori.