Raffica di furti a Como nella notte: presi i due ladri che hanno saccheggiato il centro storico

Nella notte del 12 febbraio, le volanti della polizia di Stato sono intervenute su diversi episodi di furti e danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali in città. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di due persone: un italiano di 18 anni, residente a Morbegno (in provincia di Sondrio), e un marocchino di 19 anni, irregolare sul territorio nazionale, anche lui proveniente dalla provincia di Sondrio.

Il primo tentativo di furto

Tutto ha avuto inizio dopo la mezzanotte, quando una segnalazione al 112 ha riportato la presenza di due individui che danneggiavano la porta d'ingresso di un negozio in via Diaz. Nonostante la fuga dei responsabili, le indagini sono proseguite grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Il chiosco derubato

Verso le 3 di notte, una seconda segnalazione ha indicato un furto in corso presso un chiosco in piazza Vittoria, nei pressi di Porta Torre. I ladri hanno rubato il registratore di cassa, contenente una somma di 50 euro. L'analisi dei video ha permesso di identificare gli autori del furto, gli stessi individui che poco prima avevano tentato di forzare il negozio in via Diaz.

Nuovo colpo in via Diaz

Poco dopo, è giunta un'altra segnalazione di furto nello stesso negozio di via Diaz, con un ammanco di 90 euro dal registratore di cassa. Gli autori del furto sono stati identificati come i responsabili dei precedenti episodi.

Arrestati mentre fuggono su un monopattino rubato

Una fitta ricerca dei due ladri è stata avviata in tutta la città, con il supporto delle pattuglie della polizia stradale. È stata proprio una di queste pattuglie a rintracciare e fermare i due individui nei pressi di via Gallio, a bordo di un monopattino elettrico rubato poco prima. I due uomini sono stati arrestati e portati in questura.