Una jeep quattrro per quattro è uscita fuori strada ad Albavilla. Il conducente ha sbandato finendo a lato della strada in via Partigiani e senza più riuscire a rimuovere il mezzo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Erba per rimuovere il fuoristrada finito in una rivetta. Non si segnalano feriti.