Fuori pericolo il bimbo di due anni investito da una moto a Cassina Rizzardi

Il bimbo di soli due anni travolto da una moto ieri pomeriggio 9 giugno intorno alle 18 sarebbe fuori pericolo. Gli esami scrupolosi effettuati all'ospedale di Bergamo, dove è stato portato in codice rosso dall'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia, escluderebbero complicazioni. Nonostante la botta in testa il bambino non avrebbe riportato lesioni serie.

L'incidente è avvenuto mentre il piccolo era sul passeggino e la mamma stava attraversando la strada in via Nazionale a Cassina Rizzardi.

Una macchina si sarebbe fermata per far passare la donna ma la moto dietro ha superato e travolto il passeggino. Il piccolo ha riportato un taglio alla testa e un trauma cranico ed è stato sbalzato sull'asfalto per parecchi metri. Il motociclista si è fermato a prestare soccorso e ha rifiutato le cure mediche e si è presentato alla polizia Locale di Cassina per lasciare la sua deposizione. Il giovane di 20anni non avrebbe visto il passeggino.