Como, accende un fuoco sotto il portico e resta intossicato: senzatetto all'ospedale

Ha acceso un fuoco utilizzando bottiglie di plastica ed è rimasto intossicato dai fumi. Un senzatetto di 63 anni è stato soccorso poco prima delle ore 22 del 30 maggio 2023 sotto il portico dell'ex chiesa di San Francesco. Un'ambulanza della Croce Rossa di Como gli ha prestato i primi soccorsi e lo ha puoi trasportato in codice giallo all'ospedale Valduce. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere il falò e accertarsi che non ci fossero rischi di propagazione del rogo.