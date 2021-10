Funivia del Mottarone: i vigili del fuoco di Como documentano la rimozione della cabina caduta

E' proseguito per tutta la giornata di oggi 13 ottobre il lavoro preparatorio dei Vigili del fuoco sulla montagna del Mottarone a seguito della tragedia del maggio scorso che ha visto precipitare la cabina numero 3.

Le squadre stanno realizzando la costruzione di una struttura in tubi d'acciaio nell'area dove sono posizionati i resti della funivia. Questa struttura sarà necessaria per stabilizzare e successivamente rimuovere con l'elicottero la cabina nei prossimi giorni. Partecipa all'attività di fotodocumentazione anche personale del comando dei vigili del fuoco di Como. La tragedia avvenne il 23 maggio del 2021 e l'unico superstite è il piccolo Eitan.